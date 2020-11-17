Koronavirüse delikanlılık dayanmıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki deprem sonrası en fazla hasarın görüldüğü Bayraklı ilçesinde yapımı devam eden konteyner kentte incelemelerde bulundu. Soylu incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soylu, bir süre önce Kovid-19 tedavisi gördüğü hatırlatılarak sağlık durumunun nasıl olduğunun sorulması üzerine şöyle konuştu:Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet. Elbette ki maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmemiz gerekir. Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz. Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. "En çok bana dokunmaz" diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin. Günde 4-5 saat helikopter yolculuğu yapan, 5-6 vilayet değiştirebilen bir kişiyim. Gecenin üçüne dördüne kadar çalışıp sabahın erken saatlerinde tekrar çalışabilen bir performansa sahibim. Vallahi yere serdi. Onun için dikkat etmemiz lazım.Burada benim elde ettiğim sonuç; aile içi, ev içi daha fazla dikkat etmemiz lazım. Büyük bir ihtimalle ben taşıdım, çocuklarımız da oldu, hanım da oldu, başka bir sorumluluk daha hissetmeye başladım."(65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlamalar) Yaşlılarımız bize alınmasınlar, birtakım kısıtlamalar getiriliyor ama bu onları muhafaza etmek için. Çünkü onların bundan etkilenme kabiliyetinin daha çabuk olduğunu biliyoruz. Daha dün Ankara İl Jandarma Komutanımızın annesi, babası peş peşe vefat etti, ikisi de yaşlı. Onun için bizim onları korumak temel görevimiz.