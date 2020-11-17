Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

’den ayrıldı

Avrupa ve ’da 7 ülkeyi kapsayan yurtdışı gezileri kapsamında dün akşam ’ ye gelen Dışişleri Bakanı , Türkiye’den ayrıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı’na gelen Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing 757 tipi özel uçakla gezisinin bir sonraki durağı olan ’a gitti. Pompeo uçağa binisi öncesi kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 17.11.2020 16:45 ABONE OL
Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin kullandığı ifadeler ve hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyip sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi rahatsızlık yaratmış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Pompeo'nun ifadeleri son derece yersiz. Tepkimiz ABD tarafına iletildi. ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gerekli hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA