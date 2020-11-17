Mike Pompeo Türkiye’den ayrıldı

TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Pompeo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin kullandığı ifadeler ve hiçbir hükümet yetkilisiyle görüşmeyip sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi rahatsızlık yaratmış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "Pompeo'nun ifadeleri son derece yersiz. Tepkimiz ABD tarafına iletildi. ABD'nin önce aynaya bakması ve kendi ülkesindeki ırkçılık, İslam düşmanlığı ve nefret suçları gibi insan hakları ihlallerine gerekli hassasiyeti göstermesi daha doğru olacaktır" sözleriyle tepkisini dile getirmişti.



