Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Hakkâri'de teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu. Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi.Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek. Öte yandan Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında Habur Çayı'na düşerek suya kapılan bir asker de şehit oldu.