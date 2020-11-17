SABAH’ın BELTUR haberi İBB’yi karıştırdı

SABAH'ın "BELTUR'da kamu zararı 70 milyon TL" haberi sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) hareketli saatler yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, SABAH'ın haberi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diğer danışmanları Ertan Yıldız ve Yiğit Duman ile görüştü. Ardından BELTUR Genel Müdürvekili Okan Gedik acil toplantıya çağırıldı. Danışmanların "Bu bilgiler son derece hassas ve gizli, nasıl dışarıya sızabilir?' diyerek, toplantı kararı aldığı öğrenildi. İBB yönetiminin toplantıda bilgilerin nasıl sızdığını araştıracağı iddia edildi. Ayrıca BELTUR'daki 30 milyonluk vurgun soruşturmasının bu yöne kayması durumunda, sorumlunun kimin olacağına karar verileceği de gelen bilgiler arasında.