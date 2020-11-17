Son dakika | Bakan Akar'dan çok net KKTC mesajı: Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Akar, "Görüşmeler yapıldı, karşılıklı çalışmamız devam ediyor." dedi.

OLDUBİTTİYE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Hulusi Akar, "Türkiye olarak KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz. Herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"RUMLAR UZLAŞMAZ TUTUMLARINDAN VAZGEÇMELİ"

Akar, "Rumların uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesi, oradaki Türk varlığının kabul edilmesi, onların egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesi lazım." diye konuştu.

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