Son dakika haberi: 'İstanbul'da durum vahim' diye paylaşmışlardı! Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü açıkladı...

Son dakika: Sakarya'da bir hastanede koronavirüs yoğunluğunun olduğu iddia edilen görüntü ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyada 'İstanbul'daki bir hastanede Covid hastalarının yoğunluğu' şeklinde paylaşılan görüntülerin Sakarya'daki bir hastanede çekildiğini, hastaların ise koronavirüs hastası olmadığını açıkladı.

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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada "İstanbul'daki bir hastanede Covid hastalarının yoğunluğu' başlığı adı altında paylaşılan görüntülerle ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce açıklama yapıldı. Görüntülerin Kasım ayı başında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekildiği ve hastaların koronavirüs değil, farklı şikayetlerle gelen kişiler olduğu belirtildi. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan açıklama şöyle:

"GÖRÜNTÜLERDEKİ HASTALARIN TAMAMI COVİD 19 HASTASI OLMAYIP, FARKLI ŞİKAYETLERLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDIR"



"Sosyal medyada 'İstanbul'daki bir hastanede Covid hastalarının yoğunluğu' olarak lanse edilen bir video tespit edilmiş. Bu görüntülerin İstanbul ile ilgisi yoktur. Yapılan incelemede Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, Kasım ayı başında çekildiği anlaşılmıştır. Aynı günlerde 250 yataklı Yenikent Devlet Hastanesi, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle ambulanslar Covid dışındaki hastaları SAÜEAH aciline yönlendirmiş ve geçici bir yoğunluk yaşanmıştır. Görüntülerde yer alan hastaların tamamı Covid 19 hastası olmayıp, farklı şikayetlerle acil servise başvuran hastalardır. Kısa süreli yaşanan yoğunluk, 1 saat içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla ortadan kalkmıştır."

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