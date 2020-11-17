SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 17 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 17 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 17 Kasım koronavirüs rakamları açıklandı. Bugünkü vefat sayısı 100'ü aştı | Video

17 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 156.692

HASTA SAYISI: 3.819

VEFAT SAYISI: 103

İYİLEŞEN SAYISI: 2.688

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 151.516

HASTA SAYISI: 3.316

VEFAT SAYISI: 94

İYİLEŞEN SAYISI: 2.712



AĞIR HASTA SAYIMIZ 3.610'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.