Son dakika haberler: Dev projede son viraj: Kapıkule'den Akdeniz'e kesintisiz otoyol!

Bakan Karaismailoğlu, temeli atılan Aydın-Denizli Otoyol Projesi hakkında şu bilgileri paylaştı:

YILDA 614 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK



"Aydın-Denizli Otoyolu; 140 kilometresi 2x3 şeritli ana yol, 23 kilometresi de 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. Proje kapsamında 19 adet köprülü kavşak, 19 adet viyadük ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yapılacaktır. Otoyol güzergahı, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a ulaşacak, Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden, Hamidiye ve Yazırlı yerleşkelerinin kuzeyinden de Kuyucak ilçesinin güneyine varacak. D-585 (Aydın-Denizli) Ayr.-Karacasu Devlet Yolu'nu geçen otoyol, Karapınar'ın kuzeyinden, Azizabat ve Yamalak yerleşkelerinin güneyinden D-320 Aydın-Denizli Devlet Yolu'na paralel devam edecek ve Sarayköy'ün güneyinden geçerek, Kumkısık mevkiinde D-320 Devlet Yolunun kuzeyine geçecek. Bu noktadan itibaren Denizli ilini çevreleyen otoyolumuz, Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edip, Kocabaş mevkiinde sonlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan 472 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 614 milyon lira tasarruf edilecek."





Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi yapısı itibariyle mevcut ulaşım modları arasında gerek ulaşım ağı, gerekse teknolojik bakımdan uyumun ve de devamlılığın sağlanmasının zaruri olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Örneğin, halen ticari taşımacılığın yüzde 80'ini limanlarımız üzerinden yaparken, limanlarımıza çıkan kara ve demiryollarının önemi büyüktür. Böylesine geniş bir perspektifle, doğru zamanda, doğru yerde yaptığımız, akıllı ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızın getirisi, hem ülkemiz, hem de vatandaşlarımızın hayat standartları açısından çok büyük olacaktır. Ülkemiz ekonomisinin 2023 hedeflerini yakalamasında gerekli olan altyapıyı gerçekleştirmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki; cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmak yolunda her türlü gayreti ve kararlılığı milletçe ve beraberlik içinde göstereceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Denizli ve Aydın olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."



Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından Aydın-Denizli Otoyolu'nun temelini Denizli Valisi Ali Fuat Atik, KGM Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve protokolün katılımıyla attı. Karaismailoğlu, daha sonra şantiye sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.