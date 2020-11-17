SON DAKİKA HABERLER: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

TEHDİTLER YILDIRMAYACAK



Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi.