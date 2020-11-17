SON DAKİKA HABERLER: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor.
SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.
TEHDİTLER YILDIRMAYACAK
Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi.
"SİZLERE ÖLÜM"
Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı.
MİDE BULANDIRACAK SEVİYEDE
Bir korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi.
KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR
Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü.
DEFALARCA TEHDİT
Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı.
GEREKEN YAPILDI
Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" dedi.