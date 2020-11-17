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SON DAKİKA HABERLER: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

Son dakika haber: 'da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer ailesi isyan etti. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutmaya başladı. Bu süreçte Biçer ailesi sürekli terör örgütü üyeleri tarafından tehditler aldı. En son evine boya ile işaretler konuldu ve kağıt uçağa "Size ölüm" yazılı not atıldı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 11:08 ABONE OL
Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

TEHDİTLER DEVAM EDİYOR

HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

SON DAKİKA! ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

TEHDİTLER YILDIRMAYACAK

Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

"SİZLERE ÖLÜM"

Kendilerine "Sizlere ölüm" diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

MİDE BULANDIRACAK SEVİYEDE

Bir korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

KORKUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar. Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

DEFALARCA TEHDİT

Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı.

Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık

GEREKEN YAPILDI

Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar" dedi.

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SON DAKİKA HABERLER: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular! Aile isyan etti artık
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