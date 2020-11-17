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Son dakika-'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Son dakika haberi: 'da sabah saatlerinde araç ve duraklarında yoğunluk yaşandı.Kadıköy Bostancı'da ve özel halk otobüslerine binen ve araç içinde bulunan yolcular corona virüsü unuttu. Araç içinde ve durakta bulunan yolcuların sosyal mesafeyi hiçe saydığı o anlar görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:46 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:59 ABONE OL
İstanbul'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

İstanbul'da toplu ulaşımda manzara değişmiyor | Video

İstanbul'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İstanbul'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

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Son dakika-İstanbul'da toplu ulaşımda corona virüs unutuldu! Sosyal mesafe hiçe sayıldı
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