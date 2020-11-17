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Son dakika: 'ya yönelik operasyonda sözde Erzurum eyaleti sorumlusu yakalandı!

'ta terör örgütü /'ya yönelik operasyonda yaşam malzemeleri ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan'da Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyü kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Erzurum eyaleti doğu gücü YPS sorumlusu terörist yaralı yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 18:34 Son Güncelleme: 17.11.2020 18:56 ABONE OL
Son dakika: PKK'ya yönelik operasyonda sözde Erzurum eyaleti sorumlusu yakalandı!

PKK'lı terörist hakkında yürütülen adli soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları değerlendirilen 3 kişiye yönelik 10 Kasım'da Malazgirt ve Varto ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, 12 Kasım'da sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Kayalısu köyünün Erencük ve Dalakulig Tepe bölgelerinde yürütülen "Yıldırım-9 operasyonu" kapsamında tespit edilen 3 sığınak, 3 jelikan ve depoda, 9 büyük tüp, küçük tüp, 9 büyük boy pil, 66 kalem pil, 12 kilogramlık tüp (tüp içinde yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat karışımı el yapımı patlayıcı), 3 askeri hırka, 4'lü pil bloğu, 5 çift ayakkabı, muhtelif miktarda sağlık, mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Son dakika: PKK'ya yönelik operasyonda sözde Erzurum eyaleti sorumlusu yakalandı!
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