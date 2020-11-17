Son dakika! Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Okullarda ara tatil uzayacak mı? Kabine Toplantısı başladı, Erdoğan ulusa seslenecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bir araya geldi. Gözlerin çevrildiği kritik toplantı saat 15.55'te başladı. Kabine Toplantısı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği sorular, 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Okullarda ara tatil uzayacak mı?' oldu. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa seslenecek, alınan kararları duyuracak. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile tüm bu sorular yanıt bulmuş olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hiç kuşkusuz ki en önemli gündem maddesi bu soru olacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün bir araya gelmiş, yeni tavsiye kararları almıştı. Bilim Kurulu'nun kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vakaların tehlikeli boyutlarda olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidebileceği belirtiliyor.

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OKULLARDA ARA TATİL UZAYACAK MI?

Koronavirüs vakalarının artması sonrası gözlerin çevrildiği bir başka konuda okullardaki eğitim durumu. Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilirken, geçtiğimiz hafta ara tatile girilmişti. Ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarda, vakaların artmasının eğitimi zora soktuğunu belirtiyor.

Bugünkü toplantıda okulların ara tatilinin uzayabileceği iddia ediliyor. Başkan Erdoğan bu konuda da net bir açıklama yapacak.

RESTAURANTLAR, KAFELER, LOKANTALAR VE BERBERLER KAPANACAK MI?

Koronavirüs önlemleri kapsamında lokantalar, restaurantlar, kafelerde yeni önlemler alınabileceği de belirtiliyor. Kafeler, lokantalar ve restaurantlar maskesiz bulunulan alanlar olduğu için riskin büyük olduğu alanlar olarak gösteriliyor. Bu alanlarda paket servise geçilebileceği veya başka önlemler alınabileceği de aktarılıyor. Erdoğan'ın açıklamasında bu konu başlığı da yakından takip edilecek.

Yine aşı çalışmalarındaki son durum ve dünyada yaşanan koronavirüs salgını etkileri masaya yatırılacak.

DOĞU AKDENİZ, SURİYE, LİBYA VE KARABAĞ KONULARI DA ELE ALINACAK

Kabine'nin sıcak gündemleri arasında dış politika konuları da var. Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ ve Suriye'deki gelişmeler Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

EKONOMİ VE YARGI KONULARI DA DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantının yine sıcak gündemleri arasında ekonomide atılacak adımlar, izlenecek yol ile ilgili detaylar yer alıyor. Yargıdaki duruma ilişkin de değerlendirmeler yapılacak. Bakanlar kendi alanlarına ilişkin sunumlar yapacak.

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