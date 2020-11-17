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’daki kriptolara baskın! İstanbul merkezli 19 ilde operasyonda 54 gözaltı kararı

Ankesörlü telefon yoluyla ’nün mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği tespit edilen 2’si emekli Albay, 42’si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 54 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 19 ilde eş zamanlı başlattığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 17.11.2020 09:01 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:19 ABONE OL
TSK’daki kriptolara baskın! İstanbul merkezli 19 ilde operasyonda 54 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyona için düğmeye basıldı. Ankesörlü telefon yoluyla, mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği tespit edilen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i muvazzaf, 1'i geçici görevden uzaklaştırılan personel, 5'i ihraç, 3'ü emekli, 42'si ise kapatılan askeri okul öğrencisi pozisyonunda bulunuyor.

10 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA
Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu öğrenilirken, 1'inin koronavirüs tedavisi gördüğü, 21 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltı listesinde yer alan isimlerin bağlı bulundukları kuvvetler ise şu şekilde; Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi.

HAVA KUVVETLERİ'NDEN 2 EMEKLİ ALBAY
Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunm Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. 2 sivil.

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TSK’daki kriptolara baskın! İstanbul merkezli 19 ilde operasyonda 54 gözaltı kararı
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