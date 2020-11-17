Yazıcıoğlu suikastında 4 kişiye ‘görevi kötüye kullanma’ davası

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, o dönemde Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yazıcıoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında meydana gelen ve bugüne kadar aydınlatılamayan olaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, o tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açtı. 4 kişi hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. 'Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, dava açılmasının iyi olduğunu ancak zaman aşımı sıkıntısı bulunduğunu belirterek, "Çünkü 25 Mart 2021'de zaman aşımına uğrama ihtimali var görevi kötüye kullanma suçu açısından. Ancak bu kişiler hakkında dava açılması çok önemli. İddianame şu anda Kahramanmaraş 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde beklemektedir. Bir an önce iddianamenin kabul edilerek hızlı bir yargılanma yapılmasını istiyoruz" dedi.