4 dev boğazdan peş peşe böyle geçti

Savaş gemilerinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişlerini tamamlayan NATO'ya bağlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.