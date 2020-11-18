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4 dev boğazdan peş peşe böyle geçti

'ya bağlı 4 savaş gemisi peş peşe 'ndan geçtikten sonra 'ne açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:04 Son Güncelleme: 18.11.2020 11:04 ABONE OL
4 dev boğazdan peş peşe böyle geçti

NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi sabah saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.

İlk olarak Boğaza Türk Deniz Kuvvetleri mayın avlama gemisi M261 Borda numaralı TCG 'Edremit' ardından Yunanistan Deniz Kuvvetleri'ne ait A470 borda numaralı 'Aliakmon' adlı destek gemisi Boğaz'a girdi.

Yunan gemisinden sonra İtalyan M5556 Borda numaralı 'Alghero' ile M645 Borda numaralı Fransız donanmasının mayın gemisi Boğaz'a girdi.

Savaş gemilerinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişlerini tamamlayan NATO'ya bağlı savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

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4 dev boğazdan peş peşe böyle geçti
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