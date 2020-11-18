Son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçla kaç arası var, kısıtlama saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

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genelgesi: saat kaçla kaç arası var, kısıtlama saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

Koronavirüs salgınında en yüksek risk grubu olarak gösterilen 65 yaş üstü vatandaşlara kararı ile belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan yeni tedbir kararları ile beraber 81 ilde uygulanan kısıtlamaları tek tek detayları ile duyurdu. Öte yandan yayımlanan yeni genelgede kısıtlamanın uygulanacağı saatlere de yer verildi. Peki, saatleri nasıl olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin detaylar ve kısıtlama saatleri…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:28 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:28 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, saat kaçla kaç arası yasak var?

genelgesi: Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka sayısında yaşanan artışa bağlı olarak yeni tedbir kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası bu yaş grubundaki vatandaşlar kısıtlama saatleri gibi detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin detaylar ve kısıtlama saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL OLACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK VAR MI, YAŞLILAR SAAT KAÇLA KAÇ ARASINDA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Koronavirüs salgını sürecinde en büyük riske sahip olan 65 yaş üstü vatandaşlar gelen sokağa çıkma yasağı sonrası kısıtlama saatlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda belirlenen saat aralığı haricinde bu yaştaki kişilerin dışarı çıkmasına yasak getirildiği İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu…

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, saat kaçla kaç arası yasak var?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, saat kaçla kaç arası yasak var?

"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak, saat kaçla kaç arası yasak var?

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Son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçla kaç arası var, kısıtlama saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...
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