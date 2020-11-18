Son dakika genelgesi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saat kaçla kaç arası var, kısıtlama saatleri nasıl? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri...

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka sayısında yaşanan artışa bağlı olarak yeni tedbir kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası bu yaş grubundaki vatandaşlar kısıtlama saatleri gibi detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin detaylar ve kısıtlama saatleri…
Koronavirüs salgını sürecinde en büyük riske sahip olan 65 yaş üstü vatandaşlar gelen sokağa çıkma yasağı sonrası kısıtlama saatlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda belirlenen saat aralığı haricinde bu yaştaki kişilerin dışarı çıkmasına yasak getirildiği İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."