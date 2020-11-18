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87 yaşındaki adam evinin balkonundan yola düştü

Sarıyer'de 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen 87 yaşındaki yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:05 Son Güncelleme: 18.11.2020 18:14 ABONE OL
87 yaşındaki adam evinin balkonundan yola düştü

İstanbul'un ilçelerinden Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi 121. Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Mustafa Yarlığan (87) sabah saat 08.30'da bilinmeyen bir nedenle balkondan yola düştü.

Başına yere çarparak ağır yaralanan Yarlığan'ı yerde gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı ağır yaralı olarak Sarıyer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa Yarlığan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis düşme olayının gerçekleştiği apartmanı gören güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek olayla ilgili soruşturma inceleme başlattı.

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87 yaşındaki adam evinin balkonundan yola düştü
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