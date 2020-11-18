Başkan Erdoğan’ın misafiri siyam ikizleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kabulde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ameliyatı gerçekleştiren doktor Noor Ul Owase Jeelani de bulundu. Erdoğan çifti, ziyarette Derman ve Yiğit Evrensel kardeşler ile yakından ilgilenerek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ömer ve Fatma Evrensel çifti de çocuklarının tedavi sürecinde desteklerini esirgemeyen Erdoğan çiftine teşekkür etti. Erdoğan, Evrensel ailesi ve Jeelani ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankara Şehir Hastanesi'nde önceki gün basın toplantısı düzenleyen Jeelani "Çocuklarımızın gelişimi gerçekten kayda değer. Bu son 5 ayda kaydettikleri gelişmeyi görmek benim için çok mutluluk verici. Bilişsel yetenekleri ve dil becerileri de oldukça memnuniyet verici şekilde ilerledi. Hem aile hem de ikizler bu kadar harika bir tesiste tedavi oldukları için, bu kadar muhteşem doktorlar onlara yardım ettikleri için çok şanslılar" demişti.