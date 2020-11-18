Biz ölüme baş koymuşuz bunlardan mı korkacağız

HDPDiyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer'in evinin penceresinden, üzerinde "Size ölüm" yazılı kağıt uçak atıldı. Polis el yazısı örneğini kriminal incelemeye aldı. Diyarbakır Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu savcıları da kapsamlı bir soruşturma başlattı. Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren anne Ayşegül Biçer, kendilerini ve çadırdaki diğer anneleri ölüm tehditleriyle oturma eyleminden vazgeçirmek için yıldırmaya çalıştıklarını söyleyerek "Zerre kadar korkmuyoruz. O dönem bitti, o korku dönemi geride kaldı. Zaten korksaydık ilk gün oraya oturmazdık. Ölümüne baş koymuşuz, bunlardan mı korkacağız. Benim yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı deşmek için tehdit ediyorlar. Acıya saygıları olmayan bu yaratıklardan ne beklenir ki" dedi.Öte yandan evlat nöbetine oğlu 2016'da dağa kaçırılan Hakkarili anne Rukeyda Adıyaman da katıldı.BİTLİS Tatvan'da 5 yıl önce PKK'nın el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 24 askerin yaralandığı saldırıda gözcülük yapan PKK'lı Fırat Özcan'a müebbet hapis cezası verilen davanın gerekçeli kararında tanık ifadeleri yer aldı. Bitlis 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tanığı B.T. Özcan'ın kendisine saldrıyı anlattığını, o sırada 'Seni dağa göndereceğim' dediğin, buna karşı çıkınca da "Evini bombalatırım. Aileni kurşuna dizerim" diye tehditte bulunduğunu söyledi.