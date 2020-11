Bölünme anayasası kabus dolu bir hayal

İ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin federal yapı ve bölücülüğün ön plana çıkarıldığı anayasa çalışmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli şunları söyledi:13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında hazırlanmış mezkur anayasa değişikliği çerçeve metni için kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise, sokağa bırakılan ihanet metnini kim yazdı, kim hazırladı, kimler müzakere etti? Türklüğü, Türk milletini, Atatürk'ü, Türkçe'yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, anadilde eğitim niyetini kim izah edecek? Bu melanetin açıklaması nasıl yapılacak? Türklüğü Anayasa'dan çıkaracak bir kokuşmuş henüz anasından doğmamıştır. Hadi doğdu varsayalım, o zaman geldiği gibi gitmesi bizim için şerefli bir vatan vazifesidir.Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir. Kılıçdaroğlu ders alır mı bilemem, ama tavsiyem şu sözün kulağına küpe olmasıdır: Yalanı yalancıyla, yanlışı cahille sakın tartışmayın, çünkü yalancıya gerçeği, cahile doğruyu anlatamazsınız. Türkiye'yi bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kâbus dolu bir hayaldir. Anayasa'nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir.46 yıldır hayalet şehir olan Kapalı Maraş'ın çok yerinde bir kararla sahil kesiminin açılması, bizim de burayı geçtiğimiz Pazar günü ziyaretimiz konuya muhatap ve müdahil çevrelerin tepkisini çekmiş, bunları adeta hoplatmıştır. Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Türkiye olmadan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hesaba katılmadan, Doğu Akdeniz'de atılacak her adım, kurulacak her ilişki ağı barış arayışlarını yıkacak, istikrar arzularını yok edecektir. Geçtiğimiz Eylül ayında Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Kuzey Kıbrıs'ın işgal altında olduğunu zırvalaması, Kıbrıs Helenizm'inden bahsetmesi tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bir skandaldır. Beklentimiz Kıbrıs Türklüğü'nün uluslararası camiada tanınması, çizilen işgal ve esaret haritalarının yırtılıp atılmasıdır. Federalizm çağrıları boştur. Eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir.İçe kapanmış bir Türkiye değil, dünyaya açılan, milli ve manevi müktesebatıyla kıtaları aşan dinamik, dengeli, atılgan, yeni fikirlere yatkın, girişimcilere fırsat sunan, ön alan, öncü olan, övgüyle adından söz ettiren bir Türkiye hepimizin kalpten dileğidir. Cumhur İttifakı işte bu ortak dileği gerçekleştirmek için mücadele etmektedir. Büyüyen bir Türkiye, kafaları küçücük olanları mahcup edecektir. Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum. ANKARAGenel Başkanı, geçtiğimiz günlerde konuğu olduğu ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nde, tıpkı bir etki ajanı gibi konuşmuş, Türkiye'ye verip veriştirmiş, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçmıştır. Kılıçdaroğlu yapar da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı durur mu, o da işbirlikçiliğin film setine balıklama atlayarak göz kamaştıran figüranlığını maharetle ve tekraren sergilemiştir. Türkiye'yi şikayet ede ede bitirememiş, işleyen demokrasimizi inkar ederek kötülemiştir. CHP'liler belediye işlerinden başka her şeyle meşgul.