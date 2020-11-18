Cep herkülü mezarı başında dualarla anıldı

Dünyayı kaldırıp cep herkülü lakabını alan Naim Süleymanoğlu ölümünün 3. Yılında Edirnekapı'daki mezarı başında anıldı. Cep Herkülü filmini izledikten sonra halterci olmaya karar verdiklerini belirten gençler hedeflerinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söylediler.



Esenler Belediyesi tarafından başlatılan Genç Yetenek projesine dahil sporcu öğrencileri Cep herkülü Naim Süleymanoğlu ölümünün 3. Yılında Edirnekapı'daki mezarı başında anma programına katıldılar.



Belediye tarafından yürütülen ve 700 öğrencinin eğitim aldığı Genç Yetenek Projesinde eğitim alan öğrenciler CEP Herkülü filmini izledikten sonra 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybeden Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nu Edirnekapı'daki mezarını ziyaret etmek istedi. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen anma programıyla çeşitli branşlarda eğitim gören öğrenciler Koordinatör Şeref Yumurtacı'nın nezaretinde Edirnekapıda Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun mezarı başında dua ettiler. Ölümünün 3. Yılında Naim Süleymanoğlu'nun mezarını ziyaret eden ve CEP Herkülü filmini izlmedikten sonra Haltere merak saran Ömer Mutlu ve Emircan Örs, Naim Süleymanoğlu gibi başarılara imza atıp olimpiyatlara katılarak ülkelerinin bayrağını gönlere çektireceklerini söylediler.





Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirten Şeref Yumurtacı, "Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu 1988 yılından sonra Türkiye'yi halter alanında tüm dünyaya duyurdu. Naim Süleymanoğlu sporculuk hayatında 7 Dünya 7 Avrupa ve 3 Olimpiyat şampiyonluğu kazanan sporcudur. Çeşitli branşlarda eğitim gören küçük sporcularda Cep Herkülü filmini izledikten sonra bu büyük sporcunun mezarını ziyaret etmek istedi. Bu yetenekli gençlerimiz büyük sporcuları örnek alarak nice dünya ve olimpiyat şampiyonlukları yaşatacaklardır.



Genç Yetenek projesine dahil sporcu öğrencileri Naim Süleymanoğlu'nun mezarı başında 3. Ölüm yıldönümü nedeniyle ziyarette bulunup ruhu için okunan Kur'an-ı Kerimden sonra dua okudular. Genç sporcular Naim Süleymanoğlu'nun mezarına, üstü çelenk altı halter şeklinde bir çiçek bıraktılar.