CHP'den yalan rüzgarı! 'Genel Başkanımız KKTC'ye davet edilmedi' diyen Altay'a tokat gibi yanıt

TBMM Genel Kurulu'nun dünkü oturumunda Azerbaycan tezkeresinin görüşmesi öncesinde 15 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenleri ile ilgili tartışma yaşandı. Altay, Kılıçdaroğlu'nun törenlere davet edilmediği iddiasında bulundu. Altay'ın bu yalanını AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan belgeyle çürüttü.



Turan, "Bizler 46 yıl sonra Kuzey Kıbrıs'ta egemenliğimizin en güzel göstergesi olan kapalı Maraş'ın açılmasında gurur duyduk. Bunu polemik yapmayalım, bunu uzatmayalım dedik. Fakat ısrarla arkadaşlar 'Davet edilmedik, böyle şeyler olmaz. Neden Bahçeli var, neden Erdoğan var?' diye sitem ettiler" diyerek, Tatar'ın gönderdiği davetiyeyi okudu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar imzasıyla 6 Kasım'ta Kılıçdaroğlu'na gönderilen davetiyede "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle 15 Kasım günü gerçekleştirilecek törenler ve bu çerçevede yapılacak etkinliklerde sizi ve kıymetli eşinizi aramızda görmekten onur duyacağımızı iletir, en iyi dileklerimi sunarım" ifadeleri yer alıyor.



Turan, "Resmi davet sahibi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dır. Biz o davete icabet ettik. İsterdim bu onuru tüm partiler paylaşsın. Sayın Bahçeli'den, Sayın Erdoğan'dan başka bir de Demokratik Sol Partinin Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal da vardı, bütün programlarda Sayın Aksakal'ı gördüm. DSP orada, isteseydi CHP de orada olurdu" dedi.