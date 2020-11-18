Covid gözden nasıl bulaşıyor? Uzmanından çok önemli uyarı





"AYRIMINI YAPABİLMEK İÇİN TEST GEREKİYOR"



Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, "Eskiden mesela konjonktivit hastası gelir, basit bir kızarıklık olduğunda antibiyotikli ilacıyla birkaç güne düzelirdi. Ama şimdi yaklaşımımız öyle değil. Gözde bir kızarıklık veya konjonktivit olduğu zaman 'Kovid-19 olabilir mi?' diye araştırıyoruz. İstatistiki bir çalışma yapmadık ama bu şikâyette olanlarda biraz daha fazla artış var. Biraz da mevsimsel olabilir bu. Ayrımını yapabilmek için test gerekiyor. Gözyaşında ve konjonktival salgıda PCA'a bakılabiliyor. Koronavirüse duçar olan kişilerin yüzde kaçında göz tutulumum olduğuna dair bir araştırma yapmayı düşünüyorum" dedi.

KOVİD HASTALARININ YÜZDE 20-25'İNDE GÖRÜLÜYOR

Literatüre göre yaklaşık olarak Kovid'li hastaların dörtte birine yakınında göz tutulumu olduğunun tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Tamçelik, "Bu yüzde 20-25 arası demek ve bu az bir oran değil. Bu nedenle gözde daha çok araştırılması gereken bir organ. Çünkü göze hem direk temasla bulaşıyor hem de gözle burun arasında ince bir kanal var oradan buluşuyor. Burun ile göz arasındaki bu kanal aracılığıyla virüs burundan göze doğru çıkabiliyor ama direk temasla daha fazla bulaşıyor. Hatta gözün gören tabakasında da saptanmış bu. Kovid-19'un yaptığı bir takım bulgular, hatta otopside 14 göz incelenmiş. Bunların yaklaşık üç ve dördünde gözün görme tabakasında da Kovid olduğu tespit edilmiş. Onun için gözde bulaş meydana gelebiliyor artık diyebiliyoruz. Ancak en önemli nokta gözde bulaş olduğu zaman hiçbir bulguda olmayabilir. Erken dönemde bulaşma potansiyeline sahiptir. Bütün bilim insanlarının söylediği gibi bulaşı azaltmak için mutlaka temas sağlamamak ve dikkat etmek lazım. Kurallar her gün televizyon ve basında yer alıyor. O kurallara riayet edilirse gözdeki bulaşma riski de azalmış olur" diye konuştu.