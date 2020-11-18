Covid gözden nasıl bulaşıyor? Uzmanından çok önemli uyarı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Kovid-19'un gözden de bulaştığını, belirtileri arasında kızarıklık, sulanma, göz iltihabı ve çapaklanma olduğunu söyledi. Tamçelik, hastaların ve göz hekimlerinin yapmaları gerekenleri açıkladı.
GÖZDEN BULAŞABİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, virüsüm iki bulaşma yolu olduğunu, birincisinin konuşma, öksürme, hapşırma esnasında damlacık yoluyla solunum sistemine bulaşmayla olduğunu, ikincisinin ise virüslü bir yüzeye ve eşyaya temas eedildiğinde göz, ağız ve burundan temas yoluyla bulaştığını ifade etti.
Kovid bulgularında virüsün göze bulaştığı daha önce bilinmediğini bu nedenle pek bir çalışma yapılamadığını ama sonradan gözden bulaşabileceğinin ortaya çıktığını anlatan Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çünkü koronavirüs hastaları arasında bazılarında kızarıklık bazılarında konjonktivit dediğimiz göz iltihabı olabiliyor. Bunlar görüldükten sonra gözden bulaşabileceğine dair çalışmalar başladı. Virüs gözde tutulumu, gözdeki bir takım virüs hücrelerinin yani gözdeki ACE2 reseptörü dediğimiz reseptör üzerinden ona tutunarak gözü enfekte ediyor. Bu artık çalışmalarda bilinen bir gerçek. Gözdeki bulgular arasında öncelikle konjonktivit dediğimiz kızarıklık, sulanma ve sekresyon dediğimiz çapaklanma var. Ama hiç belirti vermeden de gözdeki konjoktiva sıvısında tespit edilmiş bu virüs. Vücutta ve gözde hiçbir belirti vermediği çalışmalarda ispatlandı. Maalesef erken dönemde göz tutulumu oluyor ama belirti vermediği için dikkat çekmiyor. Ama bulaştıra bilme potansiyeline sahip. Artık gözü de göz özüne almak ve değerlendirmek lazım. Bu bulgularla ilgili Kovid'li hastalara bakılmalı"
"AYRIMINI YAPABİLMEK İÇİN TEST GEREKİYOR"
Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, "Eskiden mesela konjonktivit hastası gelir, basit bir kızarıklık olduğunda antibiyotikli ilacıyla birkaç güne düzelirdi. Ama şimdi yaklaşımımız öyle değil. Gözde bir kızarıklık veya konjonktivit olduğu zaman 'Kovid-19 olabilir mi?' diye araştırıyoruz. İstatistiki bir çalışma yapmadık ama bu şikâyette olanlarda biraz daha fazla artış var. Biraz da mevsimsel olabilir bu. Ayrımını yapabilmek için test gerekiyor. Gözyaşında ve konjonktival salgıda PCA'a bakılabiliyor. Koronavirüse duçar olan kişilerin yüzde kaçında göz tutulumum olduğuna dair bir araştırma yapmayı düşünüyorum" dedi.
KOVİD HASTALARININ YÜZDE 20-25'İNDE GÖRÜLÜYOR
Literatüre göre yaklaşık olarak Kovid'li hastaların dörtte birine yakınında göz tutulumu olduğunun tespit edildiğini anlatan Prof. Dr. Tamçelik, "Bu yüzde 20-25 arası demek ve bu az bir oran değil. Bu nedenle gözde daha çok araştırılması gereken bir organ. Çünkü göze hem direk temasla bulaşıyor hem de gözle burun arasında ince bir kanal var oradan buluşuyor. Burun ile göz arasındaki bu kanal aracılığıyla virüs burundan göze doğru çıkabiliyor ama direk temasla daha fazla bulaşıyor. Hatta gözün gören tabakasında da saptanmış bu. Kovid-19'un yaptığı bir takım bulgular, hatta otopside 14 göz incelenmiş. Bunların yaklaşık üç ve dördünde gözün görme tabakasında da Kovid olduğu tespit edilmiş. Onun için gözde bulaş meydana gelebiliyor artık diyebiliyoruz. Ancak en önemli nokta gözde bulaş olduğu zaman hiçbir bulguda olmayabilir. Erken dönemde bulaşma potansiyeline sahiptir. Bütün bilim insanlarının söylediği gibi bulaşı azaltmak için mutlaka temas sağlamamak ve dikkat etmek lazım. Kurallar her gün televizyon ve basında yer alıyor. O kurallara riayet edilirse gözdeki bulaşma riski de azalmış olur" diye konuştu.
"MASKE DIŞINDA KORUYUCU GÖZLÜK KULLANMAKTA AZALTIR"
Gözlük takanlarda daha az bulaştığının altını çizen Tamçelik, "Çünkü gözlük takıyorsa kişi, gözlük gözündeyken kişi elini yüzüne gözüne temas ettirmiyor. Ayrıca karşısında konuşan kişi hastaysa, gözlüklü ve maskeli kişiye direk olarak damlacık enfeksiyonu ulaşmıyor ve gözlük engellemiş oluyor. Gözlük devamlı kullanılırsa adeta göze bir siper görevi görüyor. Bu nedenlerle dikkat edilmesi lazım. Biraz önce anlattığım sebeplerden dolayı koruyucu gözlük kullanması iyi olur. Bulaşı maske dışında koruyucu gözlük takmak da azaltır. Bazıları yüzüne siperde koyuyor. Bunu niye söylüyoruz birçok bazı kişiler tedbiri adlığı halde dikkat ettiği halde bir müddet sonra Kovid olabiliyor sonra anlaşıldı ki bu gözden de bulaşıyor. Dolaysıyla gözü de biz korursak riski azaltmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
"LENS KULLANANLAR LENSLERİ SOLÜSYONLA YIKAMALI"
Lens kullananların daha dikkatli olması gerektiğini anlatan Tamçelik, "Kovid olmasa da lens kullanan kişiler lensi kullanmadan önce elini sabunla çok güzel yıkaması lazım. Sabunladıktan sonra lensi kullanması lazım. Bana kalırsa Kovid dönemlerinde günlük lensler vardır. Sabah takıp işi bittiği zaman çıkarıp atılan lensler bunlar. Bunu tercih etmeleri daha mantıklı. Aylık bir lens kullanacaklarsa bu zorunluysa o zaman ellerini önce yıkayacak. Lensin bulunduğu kaptaki dezenfeksiyon yapılan solüsyonun her gün değiştirilmesi gerek. Ayrıca göze lens takılırken o solüsyonla yıkanmalı. Lensi çıkardıktan sonra lensin yine yıkanması gerek. Kutunun içindeki lens solüsyonunu günlük her gün lensi koymadan değiştirip lensi öyle kutuya koymak lazım" dedi.
*Göz muayenesi esnasında koronavirüs tedbirleri kapsamında hastaların ve doktorların neler yapması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Tamçelik şu önlemleri belirtti:
HASTALARIN GÖZ HEKİMLERİNE MASKEYLE GİTMESİ LAZIM.
*Hastaların göz hekimlerine maskeyle gitmesi lazım. Geldiğinde maskesini değiştirmesi, ellerini yıkaması, dezenfektan sürmesi gerek. Ayrıca hastalar gözlük kullanmalı çünkü gözlük gerçekten dış ortamdan gözü uzaklaştıran ve teması azaltan bir obje. Ayrıca göz doktorlarına gittiklerine tek başlarına göz muayenesi olmaları lazım. Çünkü genelde göz muayenelerinde dört-beş kişi refakatçı olarak geliyor. Bu refakatçı sayısını azaltılması gerek. Böylece bulaşı daha azaltmış oluruz. Muayene esnasında hasta maskesini genelde indiriyor, indirmemeli."
ALETLERİN TİTİZLİKLE SİLİNMESİ LAZIM
"Göz hekimleri olarak hasta ile çok yakın temasta oluyoruz. Nasıl ki hasta maskeliyse hekimlerde de maske olması lazım. Ayrıca biyomikroskop dediğimiz aletlerin tekrar tekrar silinmesi gerek. Muayeneden sonra hekimin ellerini yıkaması ve sonra dezenfekte etmesi lazım. Bunu her hasta arasında yapmalı ki bulaş olmasın. Ayrıca göz muayenesi öncesi hastaya damla damlatılıyor. Bunun çok titizlikle yapılması şart. Çünkü eğer biz buna dikkat etmezsek başka hastalara hastalığı bulaştırabiliriz. Göz tansiyonu ölçülmesinde mümkün olduğu kadar temassız ölçüm aletlerinin kullanılması gerekli. Kılıf kullanılan aletlerin ölçümde kullanılması lazım. Ayrıca personelinde bu konularda bilinçli olması gerekiyor. Bekleme alanlarının da çok iyi dezenfekte edilmesi gerekli ve hastaların birbirinden uzak tutulması da önem arz ediyor. Randevu sistemiyle mutlaka çalışılmalı ve asansörlerin mutlaka yönetimler tarafından sık sık temizlenmesi ve kurallar neyse buna göre hastaların binmesi gerek."