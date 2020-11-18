DEAŞ için kaçtı PKK’ya esir düştü

İSTANBUL'DA ailesiyle yaşadığı evinden Mayıs 2014'te çıkarak DEAŞ safına katılmak üzere Suriye'ye geçen Kübra Ö., 6 yıl sonra Şanlıurfa'da yakalandı. Kübra Ö.'nün DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı, Azerbaycanlı biriyle evlendiği, son 1.5 yılını ise PKK'nın esir kamplarında geçirdiği ortaya çıktı. Kübra Ö. ifadesinde, "2014'te yasa dışı yollardan Suriye'ye geçtim. Orada Cerablus üzerinden Rakka'ya geçtim. Aynı yıl 19 yaşındayken Azerbaycan uyruklu Usame'yle evlendim. Yakalanana kadar DEAŞ içerisinde yer aldım. Son 1.5 yıl ise PKK tarafından esir alındım" dedi. Kübra Ö. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.