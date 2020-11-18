Durakta 4 kişiyi ölümüne neden olan şoföre 12 yıl hapis cezası!

Ankara'nın Mamak ilçesinde özel halk otobüsünün durağa çarpması sonrasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili davada karar çıktı. Kaza sırasında cep telefonuyla ilgilendiği belirtilen otobüs şoförü Baki Ayaz'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 30 Eylül 2019'da meydana gelen kazada, Mamak Caddesi güzergahında özel halk otobüsünü kullanan Baki Ayaz'ın aracı, Yeni Mamak Merkez Camii önündeki durağa yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak otobüs durağında bulunan yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 4 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Baki Ayaz hakkında dava açıldı.

OTOBÜS KULLANIRKEN CEP TELEFONUYLA İLGİLENMİŞ



Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Baki Ayaz karar duruşmasına SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Ayaz'ın otobüsü kullandığı sırada cep telefonuyla ilgilendiğini, direksiyonu sağ eliyle tutarak ve fren tedbirinde gecikerek kazaya neden olduğunu belirtti. Savcı, sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözünü söyleyen Baki Ayaz, "Kazayı isteyerek yapmadım. Kim isteyerek bir kaza yapar. Kaza anından beri vicdan azabı çekiyorum" dedi. Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ayaz'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.