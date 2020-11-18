FETÖ’nün paralel Ergenekon kasası

Ergenekon davasında FETÖ üyesi oldukları anlaşılan hakimlerin mahkeme kasası dışında paralel bir kasa tuttukları ortaya çıktı. FETÖ'cü hakim ile FETÖ mağduru hakim İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzleşti.FETÖ üyeliğinden mahkum olan Ergenekon davasının eski üye hakimi Hüsnü Çalmuk, gizli belgelerin, devlet sırlarının saklandığı kasanın sonradan kendi odasına konduğunu, anahtarının ise davanın ilk mahkeme başkanı Köksal Şengün'de olduğunu iddia etti.Tanık olarak dinlenen Şengün ise Çalmuk'a "Ben böyle bir kasa, anahtar görmedim. Öyle bir şey yok. Mahkeme kasası olsa sizin orada ne işiniz var" diye sordu. Olay, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen Çalmuk'un davasında, Şengün'ün tanık olarak dinlenilmesi sırasında ortaya çıktı. Şengün, FETÖ'cü meslektaşları ve polisler tarafından telefonları dinlenerek, tasfiye edilmiş ve kanser olmuştu.Gerekçeli karara da giren sır kasayla ilgili Çalmuk(Ç) ile Şengün(Ş) arasında özetle şu diyalog yaşandı:Ç: Küçük beyaz bir kasa vardı.Ş: Bilmiyorum.Ç: Yani içinde gizli belgelerin, devlet sırlarının saklandığı, bu Ergenekon ile ilgili belgelerin saklandığı.Ş: Nerdedir bu kasa sizin odanızda mı?Ç: Önce sizin odanızdaydı, sonra benim odamdaydı. Anahtarı kimdeydi diye soruyorum. Hatta buzdolabının yanındaydı.Ş: Hatırlamıyorum. Yani kasa size niye gitti?Ç: Sizin odanızda buzdolabına yer kalmamıştı...Ş: Anahtarı bende, kasa sizde, niçin?Ç: Yer kazanmak için.Ş: Hayır efendim, öyle birşey yok. Mahkeme kasası olsa sizin orada ne işi var. Olmaz öyle birşey.