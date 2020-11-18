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İstanbul'da hırsız dehşeti! 1 kişi öldü, balkondan kaçan yaralandı

İstanbul Arnavutköy’de gece saatlerinde bir eve giren iki kişi evdekileri tehdit edip paralarını gasp etmek istedi. Evdekiler direnince birini bıçaklayarak öldürdüler, bir kişi ise balkondan atladı ağır yaralandı. ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 18.11.2020 10:38 ABONE OL
İstanbul'da hırsız dehşeti! 1 kişi öldü, balkondan kaçan yaralandı

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Yenibayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişilik bir Afgan ailenin yaşadığı eve gelen yine Afgan uyruklu 2 şüpheli, evde bulunan 5 telefon ve 5 bin lira nakit parayı gasp etmek istedi. Evdekiler gelen gaspçılara direnince aralarında arbede çıktı. Gaspçılar evde bulunanlardan birini bıçaklayarak öldürdü.

Arkadaşlarının öldüğünü gören bir diğer kişi balkondan atlayıp kaçmak istedi ağır yaralandı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

4 kişinin yaşadığı eve ihbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis kaçan şüphelileri arıyor. 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı olayda, polis kaçan 2 Afgan uyruklu şüphelinin yakalanması ile ilgili detaylı çalışma başlatırken sokak, çalışmalar bitene kadar kontrollü şekilde kapatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul'da hırsız dehşeti! 1 kişi öldü, balkondan kaçan yaralandı
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