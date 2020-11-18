Jandarmadan çarşı Pazar koronavirüs denetimi! Esnaf HES kodunu tezgaha koydu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde bulunan vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerinde denetim ve kontroller aralıksız olarak sürdürüldü. Yapılan denetimlerde esnafın HES kodunu tezgaha koyduğu görüldü.



Bu kapsamda 18 Kasım 2020 günü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Silivri Gümüşyaka Mahallesinde bulunan pazar yerinde Jandarma Asayiş ve Jandarma Trafik Timlerinin katılımıyla denetim ve kontroller yapıldı.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde özellikle Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin yayınlanan İç İşleri Bakanlığı Genelgelerinde belirtilen hususlara vatandaşlarımız ve pazarcı esnafı tarafından uyulup uyulmadığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı zorunluluğuna riayet edilmesi ile hijyen tedbirlerinin alınmasına yönelik kontroller yapıldı.



Silivri Gümüşyaka Açık Pazar yerinde yapılan denetimlere Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri destek verdi. Yapılan denetimlerde vatandaşların belirtilen kurallara uyduğu görüldü.





İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için bu tür uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceği öğrenildi.