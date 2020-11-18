Kayseri'de derste maskesini burun altına indiren öğretmene 900 TL ceza verildi

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı. Saroğlan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, 2 Kasım'da denetimler kapsamında Şehit Hacı Bey Kaya Lisesi'ne uğradı ve denetimlerde bulundu.

(Saroğlan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu)

ÖĞRETMENİN MASKESİNİN BURUN ALTINA İNDİRDİĞİNİ GÖRDÜ

Sınıfları gezen Kaymakam Selimoğlu, girdiği sınıfta Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Seyit Sarıçoban'ın, maskesini burun altına indirdiğini fark etti.

(Edebiyat öğretmeni Seyit Sarıçoban)

900 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Öğretmenin, dizüstü bilgisayarını akıllı tahtaya bağlamak isterken gözlüğünün buğulanması üzerine maskesini burun altına indirdiğini söylediği belirtildi. Kaymakam Selimoğlu'nun talimatıyla okula gelen polis ekipleri, öğretmen Sarıçoban'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 232'nci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 900 TL para cezası uyguladı.

Ceza makbuzunda, 'kabahat ile ilgili elde edilen deliller, yetkili merci emir ve kararları' kısmında, 'Sarıoğlan Kaymakamı talimatı' yazıldığı görüldü.