Koronavirüsle mücadelede yeni cephe açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan ek önlemleri açıkladı:



1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. İnsanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çare henüz bulunamadı. Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında ümit verici gelişmeler yaşanmakla birlikte tehdit artarak sürüyor.

Salgının ilk başladığı dönemlerdeki öngörülerin çok ötesinde ağır bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul başta olmak üzere kimi şehirlerimizde ciddi seviyelere ulaşan hasta ve ölüm sayıları çok daha dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor.

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Temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek, bu dalgayı atlatmamız gerekiyor. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir.

Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetimiz var. Devlet olarak kısa çalışma ödeneğinden sosyal yardımlara kadar her alanda milletimizin yanındayız. Sanayiciden ihracatçıya, esnaftan işçiye kadar ihtiyaç duyan her kesime destek veriyoruz. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet, daha fazla katkı bekliyoruz. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın illetinden kurtararak asıl gündemimize çok daha fazla odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaya hasretmektir. Bunu da hep birlikte başaracağız.

Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Buna göre; hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edecek.

AVM'ler, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Ana cadde ve meydanlardaki sigara içme yasağı sürecek.

İl Hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.

Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alacaktır. Bu arada yeni tedbirler kapsamında, kreşlerin de 31 Aralık'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

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Kapalı Maraş'ın bugüne kadar kapalı tutulması Kıbrıs Türk tarafının samimiyetinin ve iyi niyetinin bir göstergesidir. Ancak bu iyi niyet jesti, Rum tarafında hiçbir zaman karşılık bulmadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, bir süre önce Kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açtı. Bu cesur adımı biz de destekliyoruz.

Heyetimiz ve Kıbrıs halkı ile birlikte Maraş'ta gerçekleştirdiğimiz program bölgenin bundan sonra hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın da ifadesidir. Kıbrıs meselesinden bihaber, Kapalı Maraş'ın açılmasının stratejik önemini kavrayamamış, bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Hamdolsun milletimiz, meselenin ne olduğunu da orada yaptığımız işin manasını da gayet iyi biliyor.

Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tutumları sebebiyle artık yeniden konuşulması, tartışılması, müzakeresi anlamsız hale gelen hususları bir kenara bırakarak yeni bir gelecek inşası için hep beraber kolları sıvıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum.



İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI TASLAĞI SON HALİNİ ALACAK



Kurduğumuz güçlü üretim, ihracat ve istihdam altyapısı en önemli güven kaynağımızdır. Bugüne kadar yeni reformların hazırlıkları içindeyiz. İnsan Hakları Eylem Planı bu hazırlıkların en önemlilerinden biridir. Adalet Bakanlığımız yeni dönemin yol haritası olacak İnsan Hakları Eylem Planının ana başlıklarını oluşturdu. Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla çalışılarak İnsan Hakları Eylem Plan Taslağına son hali verilecek.



GEREKEN ADIMLAR ATILACAK



Piyasa aksaklıklarının giderilmesi, rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması, mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi konular ele alınacak. Ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliği veya idari tedbirler noktasında gereken adımlar atılacaktır.



ÖZGÜRLÜKLERİ KORUYAN



Kamu gücünü özgürlükleri daraltan değil özgürlükleri koruyan temel zemin olarak görmeye devam edeceğiz. Haklarımızı ve özgürlüklerimizi kullanacağımız bir vatana sahip olmak, bu vatanda ezanımızla, bayrağımızla, istiklalimizin sembolü tüm değerlerimizle yaşamak önceliklerimizin en başında yer alacak.

Özgürlük ve güvenlik kavramlarının birbirine karşı değil, birbirini tamamlayacak şekilde hayat bulmasını sağlamakta kararlıyız.



REFORM GÜNDEMİNDEN KOPMADIK



Biz reform gündeminden hiç kopmadık. Dünyadaki gelişmelere uygun şekilde sürekli hedef büyüterek yeni reformlarla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz mayısta paylaştığımız Yargı Reformu Strateji Belgesini bu hakikatler ışığında hazırlamıştık. Darbecilerden millet adına hesap soran yargının daha iyi işlemesi için ne gerekiyorsa yapacağız.



65 YAŞ ÜSTÜ 10.00-13.00 20 YAŞ ALTI 13.00-16.00 ARASI



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonundan itibaren başlıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-13.00, 20 yaş altı vatandaşlar ise 13.00 -16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Restoran ve online yemek sipariş firmalarınca 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.