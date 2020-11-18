Son dakika: Arap dünyasında en beğenilen ülke Türkiye!

Ankete katılanların yüzde 58'i Türkiye'nin dış politikasına karşı "olumlu" görüşlere sahip olduğunu belirtirken, yüzde 28'i "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu, yüzde 14'ü ise bu konuda herhangi bir fikri olmadığını bildirdi.

Türkiye'yi yüzde 55 "olumlu" görüş ile Çin, yüzde 52 ile Almanya takip etti.

Öte yandan yüzde 58 "olumsuz" görüş bildirilen İran ve ABD, Arap kamuoyunda dış politikası en çok eleştirilen ülkeler oldu.