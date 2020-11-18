Son dakika | Bakan Koca'dan corona virüs aşısı açıklaması: Bu yıl bitmeden...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan corona virüs aşısıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." dedi. Bakan Koca, "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bakan Koca'dan flaş corona virüs aşısı açıklaması | Video

BAKAN KOCA'DAN KORONA AŞISI AÇIKLAMASI

Bakan Koca corona virüs aşı çalışmalarıyla ilgili "Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" sözlerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL 273 SAĞLIK TESİSİ TAMAMLANACAK

Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki yıl 54'ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.