KORONAVİRÜS YASAKLARI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar: Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı!

Yeni tedbirler ve kısıtlamalar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalara göre yeni tedbir kararları, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlanması ile uygulamaya sokulacak. Peki, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni corona virüs tedbirleri neler oldu? Tüm şehirlerde belirli saatler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kuaför ve berber çalışma saatleri için yeni sınırlandırma, restoranların sadece paket servise açık olması, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ve sinemaların kapatılması gibi birçok alanda farklı düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, lokantalar, kafeler ve okulların açılacağı tarih hakkında da yeni açıklamalar yapıldı. İşte, madde madde, uygulamaya alınacak tedbirler...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İşte, madde madde ve tüm detayları ile koronavirüs önlemleri, sokağa çıkma yasağı saatleri ve işletme çalışma saati düzenlemesi...