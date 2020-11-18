KORONAVİRÜS YASAKLARI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar: Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı!

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KORONAVİRÜS YASAKLARI : Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar: Kafeler, restoranlar, berberler, !

Kabine toplantısı sonrası gelen haberlerine göre yeni tedbirler ve kısıtlamalar uygulanacak. 81 ilde hafta sonu , kuaför ve berber çalışma saatleri düzenlemesi, restoranların oturarak hizmete kapatılması, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, lokantalar, kafeler için düzenlemeler gibi birçok tedbir uygulanacak. Ayrıca okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorular da yanıt bulmuş oldu. Peki, Başkan Erdoğan yeni yasaklar hakkında ne gibi bilgiler verdi? İşte, yeni koronavirüs tedbirleri ve getirilen yasaklar ile sokağa çıkma yasağı saatleri.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 07:08 Son Güncelleme: 18.11.2020 07:10 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri yasaklar geri geldi mi?

Yeni tedbirler ve kısıtlamalar Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalara göre yeni tedbir kararları, İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlanması ile uygulamaya sokulacak. Peki, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni corona virüs tedbirleri neler oldu? Tüm şehirlerde belirli saatler arasında hafta sonu , kuaför ve berber çalışma saatleri için yeni sınırlandırma, restoranların sadece paket servise açık olması, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ve sinemaların kapatılması gibi birçok alanda farklı düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, lokantalar, kafeler ve okulların açılacağı tarih hakkında da yeni açıklamalar yapıldı. İşte, madde madde, uygulamaya alınacak tedbirler...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İşte, madde madde ve tüm detayları ile koronavirüs önlemleri, sokağa çıkma yasağı saatleri ve işletme çalışma saati düzenlemesi...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri yasaklar geri geldi mi?
  • Restoran ve kafeler sadece paket servisle hizmet verecek.
  • "Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek."
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri yasaklar geri geldi mi?
  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • "Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak."
  • "Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri yasaklar geri geldi mi?
  • "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek."
  • "Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek."
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan yeni yasaklarlar açıklaması! Koronavirüs tedbirleri yasaklar geri geldi mi?

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KORONAVİRÜS YASAKLARI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar: Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı!
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