Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile netleşti. Başkan Erdoğan, artan vakalar karşısında alınan tedbirleri son dakika bilgisi olarak kamuoyu ile paylaşmıştı. Bakanlık tarafından yayımlanan yeni koronavirüs yasakları konulu genelge ile birlikte sokağa çıkma yasağının detayları da belli oldu. Bu hafta sonundan itibaren geçerli olacak hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri…
SON DAKİKA HABERİ: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKIŞ SAATLERİ...
Son dakika haberine göre 20 Kasım Cuma saat 20:00'den itibaren ilan edilen kısıtlamalar başlayacak. Cumartesi 10:00'dan önce 20:00'dan sonra Pazar da yine 10:00'dan önce 20:00'den sonra 81 ilde sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Peki, yasaklar nasıl işleyecek, kimler muaf olacak ve hangi işletmeler açık olacak? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm merak edilenler...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
Oteller ve konaklama yerleri,
Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
Üretim ve imalat tesisleri,
Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi
(Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
Sebze/meyve toptancı halleri
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.
RESTORANLAR, KAFELER KAPATILDI MI?
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.