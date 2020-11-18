SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "yerli aşı" açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında; "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." ifadelerine yer verdi.

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.