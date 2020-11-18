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SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Açıklanan kararlar ile birlikte haftasonları saat 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan kısıtlama kararları ile birlikte de seyahat yasaklarının detayları netleşmeye başladı. İşte son dakika gelen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:36 Son Güncelleme: 18.11.2020 11:44 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

İSTİSNAİ DURUMLARDA İZİN ALANLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLECEK

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

MUAFİYET ŞARTLARI

Söz konusu tedbirde;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığı'na ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!

HAFTA SONU UYGULANACAK KISITLAMANIN DETAYLARI

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları ise şu şekilde; ilk olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu!
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