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SON DAKİKA HABERLER! Sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detaylar belli oldu! Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Açıklanan kararlar ile birlikte haftasonları saat 20.00 ile sabah 10.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan kısıtlama kararları ile birlikte de seyahat yasaklarının detayları netleşmeye başladı. İşte son dakika gelen haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 11:36 Son Güncelleme: 18.11.2020 11:44 ABONE OL

İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Koronavirüs Yeni Tedbirler" konulu genelge 81 ilin valiliklerine gönderildi. Buna göre, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

İSTİSNAİ DURUMLARDA İZİN ALANLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLECEK Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

MUAFİYET ŞARTLARI Söz konusu tedbirde; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),