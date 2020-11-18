SON DAKİKA HABERLERİ! 18 Kasım korona tablosu! 18 Kasım Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum verileri…

Dünya çapında tıp alanında çalışan uzman isimler tarafından da hayretle karşılanan bir hızla yayılım göstererek küresel bir enfeksiyon oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ölümcül pandemiye ilişkin Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı, ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı uzman filyaysyon ekiplerinin çalışmalarından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren günlük koronavirüs son durum tablosu verileri Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin koca tarafından kişisel Twitter hesabı ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrasında televizyon canlı yayınında kamuoyuna ilan ediliyor. Bu bağlamda bugün (18 Kasım 2020 Çarşamba) Bakan Koca'nın açıkladığı 18 Kasım korona tablosu verilerini merak edenler 18 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filayson uzmanları tarafından elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın günlük olarak duyurduğu 18 Kasım korona tablosu verileriyle, merak edilerek araştırılan 18 Kasım Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu yanıtlarına ilişkin son dakika detayları şöyle;
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 3.819 hastamız var. Mücadelenin kritik aktörleri sağlık çalışanlarımız. En kritik savaşçılarımızı güçlü tutmak zorundayız. Tedbirlere uymak hepimiz için bir zorunluluk. Sağlık ordumuzun yanında olduğunuzu gösterin. Mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin.
Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.