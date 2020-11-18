Son Dakika Haberi: Okullar kapandı mı, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim- öğretim faaliyetlerine de etkilerde bulunuyor. Son dakika haberlerine göre Bilim Kurului Cumhurbaşkanlığı'na yeni tavsiyelerde bulundu. Bu gelişme sonrasında vaka artışları sebebiyle okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? Şeklinde sorularla araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Corona virüs nedeniyle okullar kapatılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte okullar ne zaman açılacak sorusu cevabı ve diğer tüm son dakika haberlerine ilişkin detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI? OKULLAR KAPATILACAK MI, ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgını sebebiyle artan vaka ve ölü sayılarının ardından merak edilen okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? - Corona virüs nedeniyle okullar kapatılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına ilişkin detaylar şöyle;