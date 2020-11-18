Son Dakika Haberi: Okullar kapandı mı, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı?

Dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren corona virüs pandemisi nedeniyle eğitim- öğretim faaliyetlerine de etkilerde bulunuyor. Son dakika haberlerine göre Bilim Kurului Cumhurbaşkanlığı'na yeni tavsiyelerde bulundu. Bu gelişme sonrasında vaka artışları sebebiyle okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? Şeklinde sorularla araştırmalar yoğunlaştı. Peki, Corona virüs nedeniyle okullar kapatılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? İşte okullar ne zaman açılacak sorusu cevabı ve diğer tüm son dakika haberlerine ilişkin detaylar…
Koronavirüs salgını sebebiyle artan vaka ve ölü sayılarının ardından merak edilen okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? - Corona virüs nedeniyle okullar kapatılacak mı, yüz yüze eğitim olacak mı? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında yapılan son dakika açıklamasında herkes tarafından merak edilen okullar açılacak mı sorusu yanıt buldu. Başkan Erdoğan açıklamasında; "Ara tatilde olan okullar yıl sonuna kadar online eğitime devam edecek" ifadelerini kullandı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika koronavirüs tedbir kararları sonrasında merak edilen okullar kapandı mı, ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı gibi sorulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir."
ifadelerine yer verildi...
KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ! İŞTE TÜM KARARLAR...
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bakan Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili de 'Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız'' dedi.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım."
Bilim Kurulu, 'somut tedbirler' kapsamında bazı kararlar aldı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü; özellikle restoran ve kafelerde salgın yokmuş gibi hayatın devam ettiğini vurgularken işi olmayanın sokağa çıkmaması gerektiğini, toplu taşıma kullanmaması gerektiğini aktardı. A Haber canlı yayınına konuk olan Özlü, şu sözleri kullandı:
"Okullarda da yüz yüze eğitim sürecinde kalabalık vakit geçirme olduğu için tehlike söz konusu. Alınacak tedbirlerle salgının hızı kesilirse etkilenme daha kısa sürebilir. Eğitimde de bir miktar etkilenme olabilir."
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı.
Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.
Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.