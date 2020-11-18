Son dakika: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör koronayı yendi

Sosyal medya hesabından 2 Kasım'da yaptığı paylaşımda, halsizlik şikayeti nedeniyle yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyuran Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün tedavisine evinde devam edilmesi kararı alınmıştı. Güngör yaptığı paylaşımda "Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı beklerim." ifadesini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayetinin devam etmesi üzerine Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Güngör'ün vücudu tedaviye olumlu cevap verince Kovid-19'a yönelik şikayetleri ortadan kalktı.

Başkan Güngör yapılan testlerin negatif çıkmasıyla akşam saatlerinde hastaneden taburcu olarak evine gönderilirken sevenleri sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.