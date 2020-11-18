Son dakika: PKK'ya büyük şok! Örgütten kaçış furyasına 1 kişi daha eklendi

Bitme noktasına getirilen eli kanlı terör örgütü PKK'da örgüt yöneticileri ellerinde kalan az sayıda teröristi de kaybetmenin şokunu yaşıyor. İnsanlıktan uzak şartlarda birçoğu kaçırılarak ya da kandırılarak örgüte kazandırılan PKK üyeleri bir bir teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 7 yıldır örgütte faaliyet gösteren 1 PKK'lı daha ikna yoluyla teslim oldu.



Eli kanlı terör örgütü PKK'dan kaçış ve güvenlik güçlerine teslim olma süreci devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen başarılı operasyonlar sonrasında bitme noktasına gelen eli kanlı terör örgütü PKK'da teslim çözülme her geçen gün artmaya başladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.



TESLİM OLAN PKK'LI SAYISI 203'E ULAŞTI



Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı ise 203'e ulaştı.