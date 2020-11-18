Ülkedeki kimse balık yemiyor diye canlı yayında çiğ balık yedi

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"

Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim. Bu balığı yemeleri için bu ülkenin insanlarına çağrıda bulunuyorum. Korkmayın. Koronavirüsten enfekte olmayacaksınız" dedi.

Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi | Video