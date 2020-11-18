Uyuşturucu satmam dedi öldürüldü! Uyuşturucu ticaretine zorlandı direnince öldürüldü

İstanbul Fatih'te cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişi, kendi adına uyuşturucu ticareti yapmaya zorladığı Tarık Güldür'ü tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli Mahmut G.'nin, Tarık Güldür'e zorla uyuşturucu ticareti yaptırmaya çalıştığı ve reddedilince de silahla vurarak öldürdüğü öne sürüldü. Şüphelinin Tarık Güldür'ün oturduğu kahvehaneye gidip "Tarık" diye bağırdıktan sonra peş peşe ateş ettiği öğrenildi.



İstanbul Fatih'te, cezaevinden izinli olarak çıkan Mahmut G. (60) iddiaya göre bir süredir kendi adına uyuşturucu ticareti yapmaya zorladığı Tarık Güldür'ü (47) tabancayla vurarak öldürdü. Mahmut G. (60) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Fatih Karagümrük'te yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. 15 Kasım günü, cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Mahmut G., ile daha önceden tanıdığı Tarık Güldür bir kahvehanede bir araya geldi. İddiaya göre Mahmut G. bir süredir Tarık Güldür'e kendi adına ticaret yapması için baskıda bulunuyordu. Yine aynı konuyu konuşmak üzere bir araya gelen ikili sözlü tartışma başladı. Tarık Güldür'ün uyuşturucu ticareti yapmayı reddetmesi üzerine, sözlü tartışma kısa sürede alevlendi.





TARIK DİYE BAĞIRDI KURŞUN YAĞDIRDI



Bunun üzerine Mahmut G. kahvehaneden çıktı bir süre sonra geri gelip "Tarık" diye bağırdıktan sonra belinden çıkardığı silahla Tarık Güldür'e ateş etmeye başladı. Yaralanan Tarık Güldür olay yerinde hayatını kaybederken şüpheli Mahmut G. ise kaçarak uzaklaştı.



AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAKALANDI



Fatih Karagümrük'te bir kahvehanede buluştuğu Tarık Güldür'ü silahla vurarak öldüren Mahmut G. olayın hemen ardından kaçarak uzaklaştı. Yaşananlarla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı gün içerisinde Eyüp'te Mahmut G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gözaltın alınan Mahmut G'nin 3 adet suç kaydının olduğu öğrenilirken ölen Tarık Güldür'ün ise daha önceden 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.