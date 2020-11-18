Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yağmurdan sonra çıkan yangın korkuttu

Yağmurdan sonra çıkan korkuttu

Havaların soğuması ile birlikte olayları da artmaya başladı. ’nda bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürüldü.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 18:05 ABONE OL
Yağmurdan sonra çıkan yangın korkuttu

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Kuloğlu Mahallesi Kocaağa Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beyoğlu'nda şidddetli yağmurun ardından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan bazı vatandaşların da panikle sokağa çıktığı görüldü.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra polis olay yerinde yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmurdan sonra çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA