Yağmurdan sonra çıkan yangın korkuttu

İstanbul'un ilçelerinden Beyoğlu'na bağlı Kuloğlu Mahallesi Kocaağa Sokaktaki 5 katlı bir apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beyoğlu'nda şidddetli yağmurun ardından çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kısa süre içerisinde dumanlar bütün daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin başka binalara sıçramasını engelledi. Öte yandan, yangının çıktığı sokakta bulunan bazı vatandaşların da panikle sokağa çıktığı görüldü.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra polis olay yerinde yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.