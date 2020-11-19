65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma izni ne zaman, hangi saatler arasında?

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi: Geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine toplantısının ardından ülkemizde vaka sayısında yaşanan artışa bağlı olarak yeni tedbir kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası bu yaş grubundaki vatandaşlar kısıtlama saatleri gibi detayları araştırmaya başladı. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl olacak? 65 yaş üstü ne zaman saat kaçta dışarı çıkabilecek? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin detaylar ve kısıtlama saatleri…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL OLACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK VAR MI, YAŞLILAR SAAT KAÇLA KAÇ ARASINDA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

Koronavirüs salgını sürecinde en büyük riske sahip olan 65 yaş üstü vatandaşlar gelen sokağa çıkma yasağı sonrası kısıtlama saatlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda belirlenen saat aralığı haricinde bu yaştaki kişilerin dışarı çıkmasına yasak getirildiği İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile duyuruldu…