Bahçeli, Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Bahçeli, şunları kaydetti: "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle içli dışlı olduğu ise son derece berraktır. Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir. Kılıçdaroğlu, PKK'yla iş birliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır." ANKARA