Birinin 115, diğerinin 92 suç kaydı var! Çalarken değil yakalanınca utandılar

İstanbul Bayrampaşa'da Suriyeli iş adamı W.Z.'yi takip eden ve alışveriş yaptığı yerde kıyafet denerken çantasını çalan iki şüpheli kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki Büşra Ö'nün 115 suç kaydının olduğu, 19 yaşındaki Asalet K'nın ise 92 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte yeğenleri olduğu öğrenilen ve çantaları çalmak için kullanılan 6 yaşında bir çocukta muhafaza altına alındı. Onlarca kişiyi soyan şüphelilerin yaparken değil emniyetten çıkarken yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.





Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezine 29 Ekim günü giden iş adamı W.Z. çantasını sepet bırakıp kıyafet denemek için kabine girdi. Bu sırada hırsızlar tarafından takip edilen iş adamının çantası bıraktığı terden saniyeler içerisinde çalındı. Kabinden çıktığında çantasını göremeyen W.Z. hemen durumu polise bildirdi. Çantada 12 bin dolar parasının olduğunu ve iş ile alakalı evraklarının olduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Çalışmaların devamında 2 şüpheli Sarıyer'de seyir halindeki, bir araçta gözaltına alındı.





BİRİNİN 115 BİRİNİN 92 KAYDI VAR



Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki Büşra Ö'nün daha önceden 115 suç kaydının olduğu, diğer şüpheli 19 yaşındaki Asalet K'nın ise 92 suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerle birlikte suça sürüklenen ve yeğenleri olan 6 yaşındaki H.T.'de muhafaza altına alındı.



YAPARKEN DEĞİL YAKALANINCA UTANDILAR



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi. Şüphelilerin onlarca kişiyi soyarken değil de emniyetten çıkarken utanıp yüzlerini kapatmaları dikkat çekti.