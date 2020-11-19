Son dakika: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hakkında suç duyurusu

Dilekçesinde, söz konusu paylaşımla görevin kasıtlı ve bilinçli olarak yapılmadığının açık bir şekilde ikrar edildiğini belirten Karadut, "Çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli bu görevin ihmali ya da kasıtlı bir şekilde yapılmaması görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur." iddiasıyla Aras hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan kamu davası açılmasını talep etti.