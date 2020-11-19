Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dolaşmaya çıkan yaşlı adam, denizde ölü bulundu

Dolaşmaya çıkan yaşlı adam, denizde ölü bulundu

Karamürsel ilçesinde yaşayan ve akşam saatlerinde hava almak için dolaşmaya çıktığı öğrenilen ’in (70) cansız bedeni, sabah saatlerinde Karamürsel sahilinde deniz içerisinde bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 19.11.2020 13:49 ABONE OL
Dolaşmaya çıkan yaşlı adam, denizde ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi Ankara Evleri sahil mevkiinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmakta olan bir vatandaş deniz içerisinde hareketsiz halde duran bir insan olduğunu görüp hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Denizden alınan ve karaya çıkarılan kişiye yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze adli işlemler ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yapılan araştırmalarda bulunan cesedin aynı bölgede ikamet eden ve akşam saat 22:00 sularında hava almak amacıyla dışarıya çıkarak bir daha eve dönmeyen Erbil Hakgüder (70) e ait olduğu öğrenildi. Ailesinin akşam eve dönmemesi nedeniyle gece boyunca her yerde kendisini aradığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dolaşmaya çıkan yaşlı adam, denizde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA