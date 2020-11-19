Dolaşmaya çıkan yaşlı adam, denizde ölü bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi Ankara Evleri sahil mevkiinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapmakta olan bir vatandaş deniz içerisinde hareketsiz halde duran bir insan olduğunu görüp hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri geldi. Denizden alınan ve karaya çıkarılan kişiye yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze adli işlemler ve kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yapılan araştırmalarda bulunan cesedin aynı bölgede ikamet eden ve akşam saat 22:00 sularında hava almak amacıyla dışarıya çıkarak bir daha eve dönmeyen Erbil Hakgüder (70) e ait olduğu öğrenildi. Ailesinin akşam eve dönmemesi nedeniyle gece boyunca her yerde kendisini aradığı öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.