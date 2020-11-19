Down sendromlu minik Medine’nin hayali gerçek oldu

Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam Down Sendromlu minik kızın salıncak hayalini gerçekleştirdi.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Down Sendromlu Medine Akkuş'un bahçesine salıncak talebini ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam tarafından bahçesine çocuk oyun grubu kurularak hayali ve isteği gerçekleştirildi.

Kızıltepe ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'dan evlerinin bahçesine salıncak yapılmasını isteyen 7 yaşındaki Medine Akkuş'un isteği kısa sürede yerine getirildi. Evlerinin bahçesine salıncak isteyen küçük Medine için evlerinin bahçesine Kaymakam/Belediye Başkan vekili Çam'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri tarafından kaydırak ve salıncaktan oluşan minik çocuk oyun grubu kurularak bir park alanı oluşturuldu.

Medine Akkuş'un Salıncak talebinin Çocuk oyun grubu olarak kurulumu tamamlandıktan sonra ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam, 7 yaşındaki Down Sendromlu Medine'yi evinde ziyaret etti.

Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan vekili Hüseyin Çam ziyarette küçük Medine ile sohbet etti. Çam, Küçük Medine'nin mutluluğuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi: "Medine kızımızın talebi üzerine kızımızın sesine kulak verip evinin bahçesine çocuk oyun parkı kurduk. Medine'yi bahçede kurulan oyun grubunda mutlu bir şekilde oynarken görmek bizi duygulandırdı. Medine kızımıza hayırlı olsun."

Kardeşleri ile birlikte doyasıya oynayabileceği bir oyun alanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek Küçük Medine ise Kaymakam/Belediye başkan vekili Çam'a teşekkür ederek; "Kaymakam amcaya çok teşekkür ediyorum. Ona salıncak istediğimi söyledim, o da benim ve kardeşlerim için bahçemize bir park yaptı." şeklinde duygularını ifade etti.