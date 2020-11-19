Engelleri aşarak hedefe yürüyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği Türkiye Ekonomik Şûrası'nda konuştu. İşte konuşmasının satırbaşları:

Biz buralara gökten zembille inmedik. Hayatın merdivenlerini teker teker tırmanarak zorlukları tecrübe ederek geldik. Ömrü boyunca devletten aldığı aldığı maaş dışında iş, istihdam tecrübesi olmayanların kürsülerden esip gürlemeleri teneke tıngırtısının ötesinde bir anlama sahip değil. En küçük fikirleri olmadığını biliyorsunuz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar | Video

Ekonomiyle ilgili her konuda konunun temsilcileriyle istişareye önem veriyoruz. Sizlerle oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz. 18 yıldır büyük mesafe kat edilen demokrasi yolunda 165 oda ve borsamız lokomotif vazifesi gördü. Sizlerin azmiyle önümüze çıkarılan engelleri aşarak hedeflerimize yürüyeceğiz. El birliğiyle bu dönemi geride bırakıp güçlü Türkiye dönemine ulaşacağız. Yüksek faizden arındırılmış, istihdamdan finansmana çok sayıda destek paketini hayata geçirdik. En büyük kredi paketleri, istihdam teşvikleri bu dönemde başlatıldı. Onlarca sektörde vergi ve primleri erteledik. Uzun vadeli yapılandırma yaptık.

VİTES YÜKSELTMEK YETMEZ, ARAÇ DEĞİŞTİRMEK GEREK: Şimdi üretime, istihdama ve ihracata daha güçlü bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Gayretinizi artırmanızı, azminizi güçlendirmenizi istiyorum. Reformlar ve başarılarla dolu büyümeyi politikamızın merkezine aldığımız 18 yılı geride bıraktık. Her bir hane ve insana dokunan hizmetler gerçekleştirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi bizle oldu. Milli gelirimizi 236 milyar dolardan 950 milyar dolara, ihracatımızı 36 milyar dolardan 152 milyar dolara çıkardık. Kişi başına düşen milli gelirimizi 12 bin 500



ENGELLERİ AŞARAK HEDEFE



Yürüyeceğiz dolara kadar yükselttik. Ülkemize gelen doğrudan yatırımlar 138 milyar doları buldu. Enflasyon oranını yüzde 4'lere indirmiş, faizleri en düşük seviyelere indirmiştik. İçeride ve dışarıda büyük saldırı dalgasıyla karşılaştık. Gezi olaylarından darbe girişimine ekonomimize kurulan tuzaklara kadar hepsini birer birer boşa çıkardık. İstiklal ve istikbal mücadelemize yoğunlaşırken Türkiye'yi yüzlerce projeyle donattık. Yeniliğe odaklı girişimlerimizle her zorluğu aşacak alanlar bulduk. Savunma sanayiinde ülkemiz hayranlıkla takip ediliyor. 3. havalimanımız 2053 vizyonunun altyapılarından biridir. Tarihi öneme sahip projeleri hayata geçirdik. Şehir hastaneleriyle genel sağlık sigortamız bile başlı başına başarı hikâyesidir. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 1008 yataklı hastaneyi 2 ayda yaptık. Uçak inecek, 5 dakikada hastaneye ulaşacak. Neden yaptık? Bütün Kovid olayı ile mücadele için... Aynı şekilde devasa hastaneyi Başakşehir'de yaptık. Çok çok önemli adımlar attık. Yatırımcılarımızın önünü açmak için reformlarla iş yapma kolaylığı endeksinde ülkemizi 27 basamak yükselterek 190 ülke içinde 33. sıraya yerleştik. 2002'de işyeri açma süresi 38 günken 7 günün altına düşürdük. Dünya ile Türkiye de yeni döneme giriyor. Ülkemiz yatırımın, üretimin, ticaretin yükselen merkezlerin biri olarak gösteriliyor. Vites yükseltmenin yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerekli olduğu bir döneme girdik. İşte bu yeni dönemin hazırlıkları ekonomi ve demokrasi reformlarıdır. İhtiyaç duyulan değişimleri hayata geçirmek bizim görevimizdir. Temelini attığımız, tabiri caizse kaba inşaatını tamamladığımız binamızı artık nihai hale getirecek adımın eşiğindeyiz. Ülkemiz hazırlık devrini geride bırakıp artık şahlanış dönemine giriyor. Yerli ve uluslararası yatırımcılar için şartları sağlamaya devam edeceğiz.



CHP'YE SERT TEPKİ: BUNUNLA SANA EKMEK ÇIKMAZ



Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen orada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, başkanlığının verdiği görüntünün diplomatik mesajını anlamamış birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir. KKTC Cumhurbaşkanı davet ediyor. Kabul etmiyorlar. Yine beni eleştirmeye kalkıyorlar. Bununla sana ekmek çıkmaz. Senin Kuzey Kıbrıs aşkın var mı? Kapalı Maraş'ı açmak tezini savunmak var mı yok... Aynı şeyleri Suriye, Libya, Azerbaycan'da yapmadı mı? Yaptı... Kendisine ait doğru yanlış hiçbir projesi olmayan, senaryoların tetikçiliğini yapmak dışında işi olmayanların ekonomi hakkında ahkam kesmesi gülünçtür. Azıcık samimiyet görsek konuşuruz. Milletimize saygımızdan dolayı proje siyasetlerle, yalanlar, iftiraları önlerine koyulsa da yüzleri kızarmayanlarla işimiz olmaz. Bizim muhatabımız milletimizdir.



FAİZ UYARISI: YATIRIMCIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ



Her husus gibi ekonomi, sanayi, ticaret gönül işidir. Biz kendisi de esnaflıktan gelen bir siyasetçi olarak esnafımızla, sanatkârımızla bir arada olduk. TOBB Genel Kurulları ve şûralarına katılmaya önem verdik. Yerli otomobil için babayiğit arandığında sizler talip oldunuz. Yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, istihdamın temsilcisi olarak sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir misiniz? Mümkün değil. Üretim yapabilir misiniz? Mümkün değil. İhracata yönelik adım atabilir miyiz? O da mümkün değil. Bizim bu noktada dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor.



TEK HANELİ ENFLASYONA ULAŞMAK ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZDİR



Yerli ve uluslararası yatırımcılar için en uygun şartları karşılamaya devam edeceğiz. Olumlu ayrışmayı göreceğiz. 3. çeyreği güçlü büyüme ile kapatacağımız kesinleşti. Sanayi üretimimiz artarak en önemli başarıya imza attı. Hizmet sektörleri ciro endeksi Eylül'de yüzde 26.2 arttı. Salgının yol açtığı kimi zorluklara rağmen yılı pozitif kapatacağımıza inanıyorum. Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimiz, tek haneli enflasyona ulaşmak hedefimiz. Salgının yol açtığı sıkıntıların farkındayız, bunları azaltmanın gayreti içindeyiz. Bugünleri önümüzdeki yıl acı tebessümle yâd edeceğiz. Şevkimiz azmimiz büyüktür. Bugünkü bölgesel ve küresel liderlik seviyesine sizlerle getirdik. Sıkıntıları da sizlerle aşacağız.



'REFORM ÇALIŞMASI HEYECAN VERİCİ' DİYEN İŞ DÜNYASININ ÖNERİLERİ TEK TEK NOT EDİLDİ



TOBB Ekonomi Şûrası'nda Başkan Erdoğan, online sunum yapan 5 konsey başkanı, 7 bölge temsilcisini dinlerken, talep ve önerileri tek tek not aldı. Basına kapalı görüşmelerde, iş dünyası ekonomi ve hukuk alanında reform çalışmalarının büyük heyecan verdiğini dile getirdi. İş dünyası, yeni normal sürecinde ciro kaybı yaşayan, işletmelerini faaliyete geçiremeyen sektörlere yönelik vergi, prim ötelemesi gibi desteklerin pandemi etkileri sona erene kadar devam etmesini istedi. Piyasaların en önemli sorununun tahsilat olduğuna dikkat çeken iş dünyası ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılmasını talep etti. Başkanlar sunumda, "Kirasını ödeme güçlüğüne düşen işletmelere kira desteği sağlanmalı, işletmelerimizin bilançolarının düzelebilmesi için gerekiyor" dedi. ANKARA



İŞTE YENİ DÜNYANIN ŞİFRELERİYLE EYLEM PLANI



HUKUKTA DEMOKRASİDE EKONOMİDE YEPYENİ BİR TÜRKİYE

Türkiye pandemi süreci ile başlayan ve dünyayı etkileyen yeni düzenle ilgili reform hazırlıklarını hızlandırdı. Demokrasinin işlerliğini artırarak, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek ekonomide de yeni fırsatların güvencesini teşkil edecek adımlar atılacak. Fırsat pencerelerini değerlendirmek için ulusal ve uluslararası yatırımcıların önünü açacak. Piyasa aksaklıkların giderilmesi, rekabetçi piyasa mekanizmasının etkin işleyişinin sağlanması, mülkiyet hakkı ve sözleşme serbestisi gibi konularda iş dünyasının temsilcileriyle biraraya gelinerek yeni yol haritasını belirleyecek. İnsan Hakları Eylem Planı Taslağına son şekli verilerek kamu gücünün özgürlükleri koruyan ve yaşatan temel zemini daha da güçlendirilecek.



BÜROKRASİDEN YARGIYA...

İnsan Hakları Eylem planında "Yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi, özgürlük ve güvenlik hakkının genişletilmesi, mülkiyet hakkının korunması ve geliştirilmesi, kadın haklarının korunması ve kadının statüsünün güçlendirilmesi, makul sürede yargılamaların yapılması, infaz sisteminin geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi, bürokraside yaşanan sıkıntıların giderilmesi" gibi detaylar dikkat çekiyor.



GÜVENLİK-ÖZGÜRLÜK DENGESİ

Eylem planında özellikle hak ihlalleri, kadına ve çocuğa şiddet, ifade özgürlüğü, makul sürede yargılama yapılması, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması, bürokraside yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri üzerinde çalışılıyor. AK Parti kaynakları, Türkiye'nin Gezi olayları ile başlayan ve 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe girişimiyle zirve yapan güvenlik-özgürlük dengesinin güvenlik yönüne kaydığını, yeni dönemde bunun daha dengeleneceğini ifade ediyor.